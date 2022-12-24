Юморист Бандурин рассказал, что похороны Пономаренко пройдут в Новочеркасске

Заслуженный артист России Николай Бандурин сообщил, что через несколько дней родные и близкие соберутся, чтобы проститься с юмористом Александром Пономаренко. Церемония прощания будет проходить в Новочеркасске.
О смерти звезды сцены сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он отметил, что еще месяц назад артист был положительно настроен и все еще надеялся на счастливый исход. Однако в конце 2022 года его не стало. И мечта артиста выйти на сцену уже не сбудется.
Известно, что за все время онкозаболевания Пономаренко перенес десять курсов химиотерапии, которые не помогли звезде «Кривого зеркала» в его борьбе с раком желудка, сообщает Пятый канал. Юморист умер в возрасте 55 лет.