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Юморист Бандурин рассказал, что похороны Пономаренко пройдут в Новочеркасске

Общество
Юморист Бандурин рассказал, что похороны Пономаренко пройдут в Новочеркасске

Заслуженный артист России Николай Бандурин сообщил, что через несколько дней родные и близкие соберутся, чтобы проститься с юмористом Александром Пономаренко. Церемония прощания будет проходить в Новочеркасске.

О смерти звезды сцены сообщил телеведущий Андрей Малахов. Он отметил, что еще месяц назад артист был положительно настроен и все еще надеялся на счастливый исход. Однако в конце 2022 года его не стало. И мечта артиста выйти на сцену уже не сбудется.

Известно, что за все время онкозаболевания Пономаренко перенес десять курсов химиотерапии, которые не помогли звезде «Кривого зеркала» в его борьбе с раком желудка, сообщает Пятый канал. Юморист умер в возрасте 55 лет.
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