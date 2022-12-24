Сериал в стиле нуар снимают в Подмосковье

Авторы хотят отразить в проекте контраст двух миров. К тому же отмечают, что для исполнения ролей подобрали отличный актерский состав. При съемке будут обращать и на детали. Так, для главных героев специально подбирали дома, чтобы они отражали их внутренний мир. Отметим, что премьера сериала «Престиж» должна состояться уже в следующем году.