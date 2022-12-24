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Сериал в стиле нуар снимают в Подмосковье

Общество
Сериал в стиле нуар снимают в Подмосковье

Съемки нового мини-сериал «Престиж» проходят в Подмосковье. Режиссер проекта Сергей Сенцов обещает зрителям смесь жанров: детектива, комедии, драмы и сатиры.

Над сериалом работают онлайн-кинотеатр Start и телеканал СТС. Эпизоды раскроют виновника в убийстве няни одной из семей, живущих в элитном поселке. Отметим, что там поселились богачи и представители высшего общества. Они все окажутся под подозрением, передает RT.

Зрители будут следить за развитием дела через призму ночных сказок бабушки внукам. Такой подход дает несколько больше свободы в трансляции действий сериала.

Авторы хотят отразить в проекте контраст двух миров. К тому же отмечают, что для исполнения ролей подобрали отличный актерский состав. При съемке будут обращать и на детали. Так, для главных героев специально подбирали дома, чтобы они отражали их внутренний мир. Отметим, что премьера сериала «Престиж» должна состояться уже в следующем году.
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