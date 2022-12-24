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Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Политика
Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

Узбекистанский лидер Шавкат Мирзиеев планирует принять участие в неформальном саммите Содружества Независимых Государств, сообщает пресс-служба президента республики.

По словам представителей главы государства, участники международного мероприятия намерены обсудить дальнейшее расширение многостороннего партнерства в рамках СНГ.

«Предусматривается, что лидеры стран Содружества подведут основные итоги уходящего года и обменяются мнениями по приоритетным направлениям практического взаимодействия», — говорится в заявлении.

Руководитель Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев ранее сообщил, что неформальный саммит организации начнется 26 декабря в Петербурге.
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