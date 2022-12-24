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Упавшая с крыши глыба льда проломила лобовое стекло автомобиля в центре Петербурга

Происшествия
Упавшая с крыши глыба льда проломила лобовое стекло автомобиля в центре Петербурга

Кусок наледи обрушился с крыши дома на Таврической улице в Петербурге и проломил лобовое стекло припаркованного автомобиля. По словам местных жителей, до инцидента с падением глыбы льда на машину никаких ограждений возле дома не было — коммунальщики установили их лишь после случившегося.

Владельцы поврежденного транспортного средства обратились в полицию и ожидают результата страховой экспертизы.

Еще прошлой зимой петербуржцы массово направляли в городскую администрацию жалобы на имя губернатора Александра Беглова. Они были недовольны некачественной уборкой снега и наледи, из-за чего водители и пешеходы регулярно получали травмы. Несмотря на это, проблема так и осталась нерешенной.
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