Упавшая с крыши глыба льда проломила лобовое стекло автомобиля в центре Петербурга

Кусок наледи обрушился с крыши дома на Таврической улице в Петербурге и проломил лобовое стекло припаркованного автомобиля. По словам местных жителей, до инцидента с падением глыбы льда на машину никаких ограждений возле дома не было — коммунальщики установили их лишь после случившегося.