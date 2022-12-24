NR: визит Зеленского в Вашингтон показал разницу в интересах США и Украины

Главе Белого дома Джо Байдену удалось провести грань между интересами Вашингтона и Киева. Такую точку зрения представил журналист Майкл Брендан Догерти в статье для National Review.
Напомним, что 21 декабря президент Украины совершил официальный визит в Вашингтон, где встретился с коллегой из США и выступил перед конгрессменами. Большая часть американской прессы, комментируя его поездку, сделали акцент лишь на том, во что был одет Зеленский и как он вел себя на публике. Однако они утаили самое важное — посыл, который прозвучал от Джо Байдена. Политик четко дал понять, что интересы США и Украины сильно разнятся, тем самым зарубив на корню идею Зеленского о победе Киева в ходе российской спецоперации.
«Зеленский говорил о "полной победе", но Байден предупредил, что предоставление Украине определенного ударного оружия "создаст перспективу развала НАТО" и что другие члены НАТО "не ищут войны с Россией"», — отметил Догерти.
Ранее сообщалось, что Конгресс США одобрил выделение Киеву новой помощи в размере около двух миллиардов долларов.