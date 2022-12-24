NR: визит Зеленского в Вашингтон показал разницу в интересах США и Украины

Напомним, что 21 декабря президент Украины совершил официальный визит в Вашингтон, где встретился с коллегой из США и выступил перед конгрессменами. Большая часть американской прессы, комментируя его поездку, сделали акцент лишь на том, во что был одет Зеленский и как он вел себя на публике. Однако они утаили самое важное — посыл, который прозвучал от Джо Байдена. Политик четко дал понять, что интересы США и Украины сильно разнятся, тем самым зарубив на корню идею Зеленского о победе Киева в ходе российской спецоперации.