Безработный житель Гатчинского района два раза ударил собутыльника топором по голове

В Гатчинском районе Ленинградской области безработный чуть не зарубил собутыльника топором во время конфликта, сообщает «78.ru».
Инцидент произошел 22 декабря в деревне Большие Борницы. Во время застолья с распитием алкогольных напитков подозреваемый не менее двух раз ударил своего знакомого топором по голове. Пострадавшего доставили в больницу с рубленными ранами черепа в тяжелом состоянии.
Нападавшего задержали и отправили в изолятор. В его отношении возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».