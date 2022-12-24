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Безработный житель Гатчинского района два раза ударил собутыльника топором по голове

Происшествия
Безработный житель Гатчинского района два раза ударил собутыльника топором по голове

В Гатчинском районе Ленинградской области безработный чуть не зарубил собутыльника топором во время конфликта, сообщает «78.ru».

Инцидент произошел 22 декабря в деревне Большие Борницы. Во время застолья с распитием алкогольных напитков подозреваемый не менее двух раз ударил своего знакомого топором по голове. Пострадавшего доставили в больницу с рубленными ранами черепа в тяжелом состоянии.

Нападавшего задержали и отправили в изолятор. В его отношении возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство».
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