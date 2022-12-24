Безработный житель Гатчинского района два раза ударил собутыльника топором по голове

Инцидент произошел 22 декабря в деревне Большие Борницы. Во время застолья с распитием алкогольных напитков подозреваемый не менее двух раз ударил своего знакомого топором по голове. Пострадавшего доставили в больницу с рубленными ранами черепа в тяжелом состоянии.