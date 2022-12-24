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Врач Беликова перечислила пять болезней, которые можно подхватить на маникюре

Общество
Врач Беликова перечислила пять болезней, которые можно подхватить на маникюре

Некачественные косметические процедуры могут нанести непоправимый вред здоровью, предупреждает врач Вера Беликова. Она перечислила пять болезней, которые можно получить в маникюрном салоне.

Во время маникюра можно с большой вероятностью подхватить грибковую инфекцию. Она появляется в том случае, если мастер не соблюдает правила обработки инструментов. Лечить грибок на ногтях сложно и очень долго, предупреждает Беликова.

Необработанные инструменты грозят риском заразиться вирусом папилломы человека, гепатитом, ВИЧ и целым перечнем бактерий и инфекций, таких как стафилококк, панариций и импетиго.

Чтобы сохранить свое здоровье и красоту ногтей, врач советует обращаться в проверенные заведения. Перед процедурой необходимо убеждаться, что все инструменты были предварительно продезинфицированы.
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