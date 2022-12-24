Врач Беликова перечислила пять болезней, которые можно подхватить на маникюре

Некачественные косметические процедуры могут нанести непоправимый вред здоровью, предупреждает врач Вера Беликова. Она перечислила пять болезней, которые можно получить в маникюрном салоне.
Во время маникюра можно с большой вероятностью подхватить грибковую инфекцию. Она появляется в том случае, если мастер не соблюдает правила обработки инструментов. Лечить грибок на ногтях сложно и очень долго, предупреждает Беликова.
Необработанные инструменты грозят риском заразиться вирусом папилломы человека, гепатитом, ВИЧ и целым перечнем бактерий и инфекций, таких как стафилококк, панариций и импетиго.
Чтобы сохранить свое здоровье и красоту ногтей, врач советует обращаться в проверенные заведения. Перед процедурой необходимо убеждаться, что все инструменты были предварительно продезинфицированы.