Диетологи ETNT рекомендовали есть хурму и цитрусовые зимой для укрепления здоровья

Употребление хурмы и цитрусовых оказывает положительное влияние на организм в зимний период. Об этом заявили эксперты издания Eat This Not That. Они перечислили самые полезные для здоровья фрукты.
Специалисты утверждают, что одним из наиболее полезных фруктов является хурма. Она содержит в себе большое количество витамина C, положительно влияющего на иммунную систему. Кроме того, в список вошла груша, помогающая насытить организм клетчаткой и улучшить работу желудочно-кишечного тракта.
Наконец, диетологи рекомендуют обратить внимание на полезные свойства цитрусовых. По их словам, грейпфруты и апельсины содержат в себе не только витамин C, но и витамин А, также имеющий важное значение для поддержания здоровья зимой.