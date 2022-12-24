Триполи, 24 декабря. Граждане Ливии сегодня празднуют День независимости. Североафриканское государство 24 декабря 1951 года провозглашено конституционной монархией во главе с королем Идрисом ас-Сенусси.
Ливия, таким образом, стала первой арабской страной, получившей независимость в соответствии с решением ООН. На основании принятой в том же году Конституции власть монарха ограничивалась двухпалатным парламентом.
На заре своего существования королевство представляло собой федерацию трех исторически сформировавшихся регионов — Киренаики, Триполитании и Феццана. Однако с апреля 1963 года Ливия превратилась в унитарное государство. В своей внешней политике монархия не поддерживала арабский национализм и ориентировалась на Великобританию и США.
Экономический подъем в стране начался после открытия на ее территории значительных запасов нефти и газа в 1959 году. К 1969-му североафриканское государство занимало уже пятое место в мире по объемам добычи.
В настоящее время Ливия переживает период нестабильности и политического тупика. Более 10 лет уже прошло после убийства ее вождя Муаммара Каддафи, однако страна до сих пор не может оправиться от событий кровавой гражданской войны и интервенции сил НАТО. Даже сейчас, когда национальные лидеры пытаются найти общий выход из ситуации, погруженное в хаос и ослабленное североафриканское государство является объектом для вмешательства коллективного Запада, положившего глаз на его богатые природные ресурсы.