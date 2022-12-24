Ливия отмечает 71-летие независимости

В настоящее время Ливия переживает период нестабильности и политического тупика. Более 10 лет уже прошло после убийства ее вождя Муаммара Каддафи, однако страна до сих пор не может оправиться от событий кровавой гражданской войны и интервенции сил НАТО. Даже сейчас, когда национальные лидеры пытаются найти общий выход из ситуации, погруженное в хаос и ослабленное североафриканское государство является объектом для вмешательства коллективного Запада, положившего глаз на его богатые природные ресурсы.