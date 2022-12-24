Тройное ДТП на Витебском проспекте обернулось госпитализацией женщины

Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте в Петербурге. По информации телеканала 78, «газель» протаранила Hyundai, после чего иномарка врезалась в Mercedes.
Травмы получила пассажирка Hyundai, ее увезли в больницу на машине скорой помощи. По предварительным данным, женщина отделалась легкими повреждениями. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
С наступлением зимы Петербург вновь столкнулся с проблемой многокилометровых пробок и многочисленных ДТП. Заснеженные дороги Северной столицы отражают отношение Смольного к вопросу ликвидации последствий непогоды. Несмотря на многочисленные жалобы горожан, губернатор Александр Беглов всячески игнорирует проблему.