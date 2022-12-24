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Президент Турции Эрдоган анонсировал «интересные новости» на тему газа

Экономика
Президент Турции Эрдоган анонсировал «интересные новости» на тему газа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 26 декабря расскажет населению новые «интересные новости» касательно голубого топлива.

Он пообещал, что у правительства будут «хорошие новости» для страны после того, как будет запущен в эксплуатацию черноморский газ. Чтобы подключить обнаруженное в Черном море топливо к национальной системе, работы сейчас идут днем и ночью, отметил глава республики.

Издание Sabah ранее сообщало, что Анкара инвестирует почти 10 млрд долларов в проект добычи и транзита 540 млрд кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно планам Турции, первый поток газа с этого месторождения должен поступить в страну уже в 2023 году.
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