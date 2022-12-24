Президент Турции Эрдоган анонсировал «интересные новости» на тему газа

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что 26 декабря расскажет населению новые «интересные новости» касательно голубого топлива.
Он пообещал, что у правительства будут «хорошие новости» для страны после того, как будет запущен в эксплуатацию черноморский газ. Чтобы подключить обнаруженное в Черном море топливо к национальной системе, работы сейчас идут днем и ночью, отметил глава республики.
Издание Sabah ранее сообщало, что Анкара инвестирует почти 10 млрд долларов в проект добычи и транзита 540 млрд кубометров газа с месторождения Сакарья в Черном море. Согласно планам Турции, первый поток газа с этого месторождения должен поступить в страну уже в 2023 году.