Президент Турции Эрдоган анонсировал «интересные новости» на тему газа

Он пообещал, что у правительства будут «хорошие новости» для страны после того, как будет запущен в эксплуатацию черноморский газ. Чтобы подключить обнаруженное в Черном море топливо к национальной системе, работы сейчас идут днем и ночью, отметил глава республики.