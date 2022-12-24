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МО РФ: российская армия ликвидировала около 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

Армия
МО РФ: российская армия ликвидировала около 50 солдат ВСУ на Купянском направлении

Российские войска за минувшие сутки уничтожили порядка 50 украинских националистов на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, союзные силы нанесли сокрушительный удар по подразделению 14-й механизированной бригады ВСУ у Петропавловки. Также не удалось избежать удара 92-й украинской механизированной бригаде у Крахмального в Харьковской области.

Помимо этого, российские военнослужащие на этом участке фронта вывели из строя четыре боевые бронированные машины и два пикапа противника.
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