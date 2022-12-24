Российские войска за минувшие сутки уничтожили порядка 50 украинских националистов на Купянском направлении. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, союзные силы нанесли сокрушительный удар по подразделению 14-й механизированной бригады ВСУ у Петропавловки. Также не удалось избежать удара 92-й украинской механизированной бригаде у Крахмального в Харьковской области.
Помимо этого, российские военнослужащие на этом участке фронта вывели из строя четыре боевые бронированные машины и два пикапа противника.