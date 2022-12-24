Блогеров Айзу и звезду «Дома-2» Алену Водонаеву обвинили в рекламе мошенников

Схема обмана оказалась довольно простой: обманутых пользователей попросили внести обозначенные суммы на свой депозит, после чего им якобы в течение восьми часов должна была прийти прибыль — 260-270 тысяч рублей. После этого с «инвесторов» под различными предлогами стали выманивать дополнительные деньги.