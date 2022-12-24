Блогеров Айзу и звезду «Дома-2» Алену Водонаеву обвинили в рекламе мошенников

Блогер Айза-Лилуна Ай, прославившаяся благодаря браку с рэпером Гуфом, и звезда реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева рекламировали услуги мошенников. С такими обвинениями к ним выступили обманутые пользователи Сети.
Как сообщает Telegram-канал Mash, от действий разрекламированной ими мошенницы пострадали не менее 150 человек, каждый из которых потерял минимум 50 тысяч рублей.
Схема обмана оказалась довольно простой: обманутых пользователей попросили внести обозначенные суммы на свой депозит, после чего им якобы в течение восьми часов должна была прийти прибыль — 260-270 тысяч рублей. После этого с «инвесторов» под различными предлогами стали выманивать дополнительные деньги.
Обманутые пользователи обратились к рекламодателям – Айзе и Водонаевой. Первая пообещала разобраться и устроить огласку. Вторая – грубо ответила и заблокировала пострадавших.