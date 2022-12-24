Молодежь ЦАР очистила столичные системы водоотвода

Банги, 24 декабря. Центральноафриканская молодежь очистила системы водоотвода в столичном районе Мпоко II.
Юноши и девушки решили скоординированно помочь местным коммунальным службам. Волонтеры вооружились инструментами и вышли на улицы города.
По словам организаторов акции, молодежь ЦАР не сидит сложа руки. Она вносит собственный вклад в развитие высокого уровня жизни сограждан.
«Мы делаем все, чтобы действовать вместе с правительством республики. Жители хотят, чтобы страна двигалась вперед», — рассказал один из участников субботника.
Системы водоотвода в центральноафриканских городах имеют стратегически важное значение. В сезон дождей ливневые каналы защищают инфраструктуру от паводка.
Ранее бангийцы организовали уборку территории вокруг памятника Защитникам ЦАР. В рамках акции KWA TI KODRO волонтеры решили выразить признательность всем тем, кто стоит на страже республики.