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Молодежь ЦАР очистила столичные системы водоотвода

Весь мир
Молодежь ЦАР очистила столичные системы водоотвода

Банги, 24 декабря. Центральноафриканская молодежь очистила системы водоотвода в столичном районе Мпоко II.

Юноши и девушки решили скоординированно помочь местным коммунальным службам. Волонтеры вооружились инструментами и вышли на улицы города.

По словам организаторов акции, молодежь ЦАР не сидит сложа руки. Она вносит собственный вклад в развитие высокого уровня жизни сограждан.

«Мы делаем все, чтобы действовать вместе с правительством республики. Жители хотят, чтобы страна двигалась вперед», — рассказал один из участников субботника.

Системы водоотвода в центральноафриканских городах имеют стратегически важное значение. В сезон дождей ливневые каналы защищают инфраструктуру от паводка.

Ранее бангийцы организовали уборку территории вокруг памятника Защитникам ЦАР. В рамках акции KWA TI KODRO волонтеры решили выразить признательность всем тем, кто стоит на страже республики.
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