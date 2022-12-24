Юморист Николай Бандурин отреагировал на смерть своего коллеги Александра Пономаренко

Трагическая новость о смерти музыканта и юмориста Александра Пономаренко застала врасплох многих его коллег. Как признался артист эстрады Николай Бандурин, уход звезды из жизни стал для него настоящим горем.
По словам Бандурина, Пономаренко был очень жизнерадостным человеком, от которого исходил свет. Артист добавил, что умерший юморист и сам был очень восприимчивым к шуткам.
«Он был из тех, кому было приятно рассказывать анекдоты, потому что он обязательно бы засмеялся», — цитирует Бандурина телеканал «Звезда».
Пономаренко скончался 24 декабря в возрасте 55 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. О своем страшном диагнозе юморист впервые рассказал в шоу «Малахов» на телеканале «Россия-1».