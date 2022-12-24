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Власти Харькова переименовали драматический театр имени Пушкина

Общество
Власти Харькова переименовали драматический театр имени Пушкина

Драматический театр, названный именем русского писателя Александра Пушкина, в Харькове был переименован. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, данное решение было принято депутатами областного совета. Синегубов назвал его «важным», а также поздравил с переименованием коллектив театра, художников, общественных активистов и горожан.

«Отныне заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр"», — написал он на своем канале в Telegram.

Попытки переписать историю путем переименования учреждений, улиц и площадей участились на Украине за последние месяцы. Кроме того, там сносят памятники и демонтируют мемориалы, связанные с СССР или Россией.
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