Власти Харькова переименовали драматический театр имени Пушкина

Драматический театр, названный именем русского писателя Александра Пушкина, в Харькове был переименован. Об этом рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
По его словам, данное решение было принято депутатами областного совета. Синегубов назвал его «важным», а также поздравил с переименованием коллектив театра, художников, общественных активистов и горожан.
«Отныне заведение будет называться "Харьковский академический драматический театр"», — написал он на своем канале в Telegram.
Попытки переписать историю путем переименования учреждений, улиц и площадей участились на Украине за последние месяцы. Кроме того, там сносят памятники и демонтируют мемориалы, связанные с СССР или Россией.