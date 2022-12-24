WP: конфликт на Украине обнажил проблемы американского ВПК

Боевые действия на Украине показали, что военно-промышленный комплекс (ВПК) США очень уязвим, пишет The Washington Post.
В публикации издания сказано, что американские оборонные предприятия могут выпускать около 14 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров. При этом украинская армия расходует такое же количество боеприпасов за два дня.
Эксперты говорят, что американский ВПК был не готов к оказанию военной поддержки ВСУ в течение такого количества времени. Украинский конфликт обнажил проблемы стратегического планирования США и пробелы в оборонно-промышленной базе всех стран Североатлантического альянса.