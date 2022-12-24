Бензовоз взорвался в южноафриканском городе Боксбург

Десятки пожарных и очевидцев получили серьезные ранения и ожоги. Кроме того, огонь перекинулся на соседние автомобили и дома. Во время инцидента также обрушился железнодорожный мост. Из-за катастрофы врачи находящейся рядом больницы эвакуировали десятки пациентов.