Бензовоз взорвался в южноафриканском городе Боксбург

Претория, 24 декабря. Бензовоз взорвался на окраине южноафриканского города Боксбург. В результате инцидента, по предварительным данным, погибли восемь человек.
Согласно сообщению экстренных служб, автоцистерна с легковоспламеняющимся грузом застряла под железнодорожным мостом и загорелась. Спасатели, прибывшие на место происшествия, экстренно занялись ликвидацией пламени. Однако во время тушения бензовоз взорвался.
Десятки пожарных и очевидцев получили серьезные ранения и ожоги. Кроме того, огонь перекинулся на соседние автомобили и дома. Во время инцидента также обрушился железнодорожный мост. Из-за катастрофы врачи находящейся рядом больницы эвакуировали десятки пациентов.
Экстренные службы вместе с медиками развернули мобильный пункт рядом с местом происшествия. Сотрудникам предстоит выяснить точное количество погибших и пострадавших, а также причины взрыва.
Ранее подобный инцидент произошел в Нигерии. В результате столкновения грузовика со стоящими на обочине бензовозами погибли 12 человек.