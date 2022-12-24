Звезда «Кривого зеркала» Морозов назвал профессионалом умершего юмориста Пономаренко

Музыкант, юморист и пародист Александр Пономаренко, умерший 24 декабря на 56-м году жизни, был профессионалом своего дела. Такое мнение о нем высказал актер передачи «Кривое зеркало» Александр Морозов.
Артист подчеркнул, что Пономаренко был не только профессионалом, но и очень творческим человеком, который постоянно что-то сочинял и придумывал.
«Добрый, хороший товарищ, соратник, друг, брат. Что я тут еще скажу? Я не знаю, мне сейчас не так легко слова подбирать, потому что новость для меня прям свежая», — цитирует его «Газета.Ru».
Морозов добавил, что Пономаренко был неконфликтным человеком. С ним, по словам знаменитости, было всегда легко общаться.
Ранее телеканал «360» сообщил, что впервые о своем онкологическом заболевании Пономаренко рассказал в эфире шоу «Малахов» на «России-1».