Либерия увеличит численность вооруженных сил

Монровия, 24 декабря. Министерство обороны Либерии планирует увеличить численность личного состава вооруженных сил.
В рамках Программы подготовки военнослужащих (IET) в столице республики прошла церемония выпуска 176 курсантов. Новобранцы в течение 12 недель тренировались на базе учебного центра Barclay.
Инициатором проекта стал президент и верховный главнокомандующий ВС Либерии Джордж Манне Веа. По его словам, IET предназначена для того, чтобы пополнить ряды национальной армии из гражданского населения.
Выпускники Barclay после церемонии принятия присяги продолжат обучение в военной академии. Там слушатели пройдут курс углубленной подготовки, после чего получат офицерские звания и займут места командиров подразделений.
Подобные программы существуют и в других странах Африки. Так, например, более 600 будущих госслужащих Буркина-Фасо прошли 11-недельные военные сборы, в рамках которых получили навыки владения оружием, а также управления подразделениями в мирное время.