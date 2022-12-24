Клара Новикова рассказала о несостоявшемся концерте для сбора денег на лечение Пономаренко

Коллеги умершего в возрасте 55 лет после продолжительной болезни юмориста Александра Пономаренко намеревались провести концерт для сбора средств на его лечение. Об этом рассказала актриса Клара Новикова.
По ее словам, в окружении Новикова все знали о его состоянии, и артистам было очень тревожно. Коллеги юмориста помогали, чем могли. Несостоявшийся концерт должен был помочь им выручить денег на лечение онкобольной звезды.
«Конечно, соболезнования всем, и Валере, брату, и семье Саши. Был замечательный дуэт, смешной, талантливый. Грустно, очень тяжело», — цитирует ее «Газета.Ru».
Собеседница издания добавила, что никогда близко не дружила с братьями Пономаренко, однако очень их любила. Вместе с ними она даже снялась в нескольких телепередачах.