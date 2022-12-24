Татарский: российские военные взяли в плен отряд ВСУ в районе Марьинки

Бойцы ВС РФ в ходе спецоперации взяли в плен группу украинских военных в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.
С таким заявлением выступил военный корреспондент, писатель Владлен Татарский. По его словам, российские войска взяли штурмом один из опорных пунктов украинской армии. Несколько бойцов ВСУ сдались в плен. Оказалось, что это мобилизованные из Херсона.
Пленные рассказали, что киевские власти в экстренном порядке перебрасывают мужчин на фронт. По их словам, мобилизованные не проходят боеподготовку и специально отправляются командованием ВСУ в «мясорубку».