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Татарский: российские военные взяли в плен отряд ВСУ в районе Марьинки

Армия
Татарский: российские военные взяли в плен отряд ВСУ в районе Марьинки

Бойцы ВС РФ в ходе спецоперации взяли в плен группу украинских военных в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике.

С таким заявлением выступил военный корреспондент, писатель Владлен Татарский. По его словам, российские войска взяли штурмом один из опорных пунктов украинской армии. Несколько бойцов ВСУ сдались в плен. Оказалось, что это мобилизованные из Херсона.

Пленные рассказали, что киевские власти в экстренном порядке перебрасывают мужчин на фронт. По их словам, мобилизованные не проходят боеподготовку и специально отправляются командованием ВСУ в «мясорубку».
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