События в Донбассе к 15:00 24 декабря: восстановление мостов в ДНР, ВСУ обстреливают ЛНР из HIMARS

Международная редакция ФАН рассказывает о главных событиях в Донбассе в рамках спецоперации ВС России к этому часу.
ДНР
Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) в утренней сводке заявила, что за сутки украинские войска выпустили по территории ДНР 328 единиц боеприпасов. Под обстрелы попали районы 10 населенных пунктов, 3 мирных жителя получили ранения.
С начала суток 24 декабря ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Пантелеймоновка, Майорск, Минеральное, Красный Партизан, Ясиноватая, Макеевка. В Донецке в результате атак ранения получил мирный житель.
Источник в Народной милиции ДНР заявил, что комплексы противовоздушной обороны Patriot, о поставках которых на Украину заявили США, представляют собой угрозу только в новейшей модификации. При этом в ведомстве подчеркнули, что и эта проблема вполне решаема.
«Самый современный комплекс — РАС-3 — пока никто в бою не видел, однако он оснащен радаром AN/MPQ-65, который в состоянии засекать маловысотные и малоразмерные цели на расстояниях от 70 км. Украинская очаговая ПВО нуждается в таких средствах критически», — цитирует ТАСС представителя НМ ДНР.
В ДНР восстановлено автомобильное движение по 7 мостам, это позволило организовать бесперебойное транспортное сообщение с освобожденными территориями. Как отметил председатель правительства республики Виталий Хоценко, это событие имеет важное стратегическое значение.
ЛНР
Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) утром сообщила, что за сутки ВСУ в боях с подразделениями ЛНР потеряли до 70 человек личного состава, 2 танка, 4 бронетранспортера, артиллерийскую установку, беспилотный летательный аппарат, 17 единиц специальной автомобильной техники.
С начала суток 24 декабря обстрелам со стороны ВСУ подверглись населенные пункты Кременная, Половинкино и Рубежное. При атаках украинские войска применили РСЗО HIMARS и артиллерийское орудие калибра 155 мм. В результате удара по Кременной погибли 2 мирных жителя.
Киев активизировал работу диверсионно-разведывательных групп на Лисичанском направлении, сообщил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко. По его словам, союзные силы сейчас активно выявляют диверсантов, а также ведут работу по уничтожению огневых точек противника.
На территории республики задержан местный житель, ранее служивший в батальоне «Азов»✱ (запрещен в РФ) и планировавший теракты в ЛНР. При себе у задержанного было самодельное взрывное устройство с металлическими поражающими элементами, а также средство дистанционного инициирования.
Центр занятости ЛНР с января 2023 года начнет выплачивать пособия по безработице жителям региона в соответствии с законодательством РФ. Об этом сообщил директор учреждения Андрей Дмитриенко.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация