События в Донбассе к 15:00 24 декабря: восстановление мостов в ДНР, ВСУ обстреливают ЛНР из HIMARS

Источник в Народной милиции ДНР заявил, что комплексы противовоздушной обороны Patriot, о поставках которых на Украину заявили США, представляют собой угрозу только в новейшей модификации. При этом в ведомстве подчеркнули, что и эта проблема вполне решаема.