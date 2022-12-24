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Большая часть обитателей кемеровской ночлежки не смогла спастись из-за отравления угарным газом

Происшествия
Большая часть обитателей кемеровской ночлежки не смогла спастись из-за отравления угарным газом

Большинство постояльцев сгоревшей ночлежки в Кемерово, по предварительным данным, не смогли спастись из-за отравления угарным газом, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Точную причину их гибели установят после проведения экспертизы. На момент пожара в здании находились 27 человек — более 20 погибли, шестерым удалось выбраться. Главе сгоревшего приюта — пастору Евангельской христианской церкви Андрею Смирнову — предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
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