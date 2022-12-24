Экс-глава Грузии Саакашвили отказался сдавать анализы на отравление без медиков из США

Бывший украинский лидер Михаил Саакашвили не позволил взять у себя анализы для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие в организме отравляющих веществ. Об этом сообщил адвокат политика Шалва Хачапуридзе.
Сообщается, что экс-глава Грузии требует привлечения медиков из Соединенных Штатов Америки для проведения соответствующего тестирования. Без этого он сдавать свои ДНК не намерен, уточнил Хачапуридзе
«Не ясно, на основании чего следователь специальной следственной службы Васил Какашвили собирался взять пробы волос и ногтей Саакашвили в субботу», — сказал адвокат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обеспечить безопасность и необходимое лечения для Саакавшили.