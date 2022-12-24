Делегация Генштаба Мали посетила Мавританию

Бамако, 24 декабря. Делегация Генерального штаба Мали во главе с генерал-майором Умаром Диарра встретилась с коллегами из Мавритании.
Представители военных ведомств двух стран обсудили перспективы сотрудничества. В рамках рабочей встречи стороны обменялись мнениями относительно состояния безопасности региона.
В ходе визита малийская делегация посетила штаб Национальной жандармерии в Нуакшоте. Кроме того, генерал Диарра встретился с министром обороны Мавритании Ханеном Ульд Сиди.
По завершении рабочей встречи представители военных ведомств обеих стран подчеркнули необходимость сотрудничества между республиками. Стороны уделили особое внимание дружественной атмосфере, которая царила на полях встречи.
Ранее Бамако и Конакри договорились о взаимодействии в борьбе с терроризмом. Подразделения Вооруженных сил Мали и Гвинеи станут совместно патрулировать приграничную зону, чтобы не допустить проникновения бандформирований на территорию обоих государств.