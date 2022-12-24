Делегация Генштаба Мали посетила Мавританию

Ранее Бамако и Конакри договорились о взаимодействии в борьбе с терроризмом. Подразделения Вооруженных сил Мали и Гвинеи станут совместно патрулировать приграничную зону, чтобы не допустить проникновения бандформирований на территорию обоих государств.