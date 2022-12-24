Бойкова и Козловский стали чемпионами России в парном фигурном катании

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский во второй раз в своей карьере выиграли чемпионат России по фигурному катанию в парах.
Спортсмены в общей сложности набрали 234,39 балла за свой прокат. Серебряные награды завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Тройку сильнейших фигуристов на чемпионате России в Красноярске замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
Ранее стало известно, почему Александра Трусова приняла решение сняться с участия в чемпионате России по фигурному катанию. Фигуристка накануне короткой программы почувствовала недомогание.