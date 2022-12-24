Триполи, 24 декабря. Утратившее легитимность Правительство национального единства (ПНЕ) Ливии внезапно приостановило экстрадицию в США Абдаллы ас-Сенусси, который занимал пост главы разведки во времена правления покойного вождя Муаммара Каддафи.
Об этом сообщило арабское издание Al Sharq. Решение принято в последний момент в связи с опасениями возникновения новой волны гнева среди ливийцев.
Ранее общественность крайне негативно восприняла известие о передаче Вашингтону экс-офицера разведслужбы Абу Аджилы Масуда, подозреваемого в причастности к взрыву самолета над шотландским Локерби в 1988 году. Особое возмущение граждан связано с тем, что данный вопрос окончательно был закрыт еще в 2008 году, при этом североафриканское государство, отказавшись брать на себя ответственность за происшествие, выплатило семьям погибших огромную компенсацию в размере 2,7 млрд долларов.
Абдалла ас-Сенусси, бывший глава разведки и зять покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи, обвиняется властями США в планировании серии терактов. В настоящий момент он содержится в одной из триполитанских тюрем. Согласно источникам в СМИ, Соединенные Штаты намерены допросить 72-летнего офицера. Вашингтон подозревает Ас-Сенусси в организации взрыва над Локерби, приведшего к гибели 270 человек.
Экстрадиция Масуда вызвала бурю возмущения среди ливийцев, которое в первую очередь нацелено против отправленного в отставку и не желающего передавать власть главу ПНЕ Абд аль-Хамида Дбейбу. Последний ранее признался в том, что его кабмин имеет прямое отношение к процессу передачи Абу Аджилы в США. По информации официальных источников, нелегитимное правительство намеревалось экстрадировать экс-главу разведки Абдаллу Ас-Сенусси до 23 декабря.
Стоит отметить, что возобновление Вашингтоном переговоров по поводу «дела Локерби» является не только вопиющим нарушением соглашения 2008 года, но и попыткой нового вмешательства во внутренние дела североафриканского государства. На протяжении более 10 лет Ливия не может восстановить стабильность и единство, утрата которых — во многом «заслуга» Соединенных Штатов. Ранее международная редакция ФАН разбиралась, почему Белый дом настойчиво требует передать ему бывших разведчиков, имена которых ассоциируются с громким терактом 1988 года.