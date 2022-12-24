Стоит отметить, что возобновление Вашингтоном переговоров по поводу «дела Локерби» является не только вопиющим нарушением соглашения 2008 года, но и попыткой нового вмешательства во внутренние дела североафриканского государства. На протяжении более 10 лет Ливия не может восстановить стабильность и единство, утрата которых — во многом «заслуга» Соединенных Штатов. Ранее международная редакция ФАН разбиралась, почему Белый дом настойчиво требует передать ему бывших разведчиков, имена которых ассоциируются с громким терактом 1988 года.