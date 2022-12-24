Прорыв трубы на несколько дней оставил без воды жителей домов на Ленинском проспекте в Петербурге

Коммунальные аварии в Северной столице участились с приходом холодов. Такое положение дел наблюдалось и прошлой зимой. Горожане неоднократно просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на проблемы с теплосетями, однако он не прислушался к их обращениям.