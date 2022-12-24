Прорыв трубы на несколько дней оставил без воды жителей домов на Ленинском проспекте в Петербурге

Коммунальная авария, произошедшая в Красносельском районе Санкт-Петербурга, оставила без воды жителей домов на Ленинском проспекте до понедельника, 26 декабря.
Инцидент произошел в ночь с четверга на пятницу. Трубу прорвало в доме № 78/1 по Ленинскому проспекту. Испуганные жители были вынуждены выбегать на улицу.
Из-за протечки без воды остался целый квартал. В управляющей компании сообщили, что на месте происшествия работают инженерные службы. Полностью водоснабжение в квартиры жильцов удастся вернуть лишь к понедельнику, 26 декабря.
Однако горожане сообщают, что рабочие даже не устранили последствия аварии. Так, в одном из подъездов вода в предквартирной территории течет до сих пор, передает 78.ru.
Коммунальные аварии в Северной столице участились с приходом холодов. Такое положение дел наблюдалось и прошлой зимой. Горожане неоднократно просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на проблемы с теплосетями, однако он не прислушался к их обращениям.