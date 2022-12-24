Министр обороны Мали встретился с руководством региона Мопти

Бамако, 24 декабря. Министр обороны Мали Садио Камара встретился с руководством региона Мопти и проинспектировал гарнизоны области.
Глава ведомства обсудил с местными властями проблемы безопасности в провинции. Камара передал слова поддержки от президента Ассими Гоита и рассказал о перспективах развития субъекта.
Министр обороны вместе с представителями генерального штаба провел инспекцию частей Вооруженных сил Мали (FAMa), расположенных на территории региона. Делегация встретилась с командиром подразделений национальной армии полковником Каримом Траоре, который доложил о техническом обеспечении войск и уровне подготовки личного состава.
Садио Камара отметил высокую мотивированность бойцов FAMa. Глава военного ведомства поблагодарил солдат за службу Родине пожелал им продолжать совершенствовать навыки.
Сотрудники администрации региона Мопти выразили признательность делегации из министерства обороны. По словам директора канцелярии губернатора Кантары Диавара, визит представителей высшего руководства демонстрирует готовность Бамако поддерживать население субъекта.
Ранее президент Мали Ассими Гоита встретился с военным руководством республики. Глава государства напомнил, что на сегодняшний день обеспечение безопасности и борьба с терроризмом являются важнейшим этапом в развитии страны.