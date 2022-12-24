Мать Тимати рассказала о проблемах со здоровьем дочери артиста

Дочь музыканта Тимати страдает из-за проблем с координацией. Об этом сообщила мать артиста Симона Юнусова в социальных сетях.
Пользователи Сети не раз критиковали модель Алену Шишкову, за отказ заниматься воспитанием родной дочери Алисы от рэпера Тимати. На данный момент образованием восьмилетней наследницы музыканта занимается его мама.
Как оказалось, у девочки наблюдаются проблемы со здоровьем. По словам родительницы знаменитости, ее внучка не сможет выступить на сцене Большого театра из-за нарушения координации движений.
«Зато у нее останется видео того, как она грациозно убегает за кулисы», — с иронией добавила Юнусова.
Напомним, Шишкова и Тимати встречались в 2013 году. Спустя год отношений на свет появился первый ребенок артиста – дочь Алиса, но в 2015 году пара заявила о расставании.