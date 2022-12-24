В Сызрани водитель Lada Priora устроил ДТП и скрылся с помощью «полицейского разворота»

Водитель Lada Priora врезался в Lada Granta на выезде с паковки у торгового центра в Сызрани. После этого он сделал «полицейский разворот» и скрылся с места ДТП, сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в ночь на 24 декабря. По словам очевидцев, после столкновения виновник резко развернул транспортное средство на 180 градусов и уехал. Сейчас его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.
Отмечается, что в месте аварии стояли два грузовика, которые закрывали обзор водителям с обеих сторон. Не исключено, что автомобилисты просто не видели друг друга. Сведений о пострадавших не поступало.