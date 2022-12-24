Bloomberg: основатель Freedom Holding Тимур Турлов планирует открыть банк на Украине

Основатель и главный исполнительный директор инвестиционной фирмы Freedom Holding Тимур Турлов намерен открыть банк на территории Украины. Об этом говорится в публикации Bloomberg.
По словам Турлова, Freedom Holding предоставил все нужные документы для исключения компании из санкционного списка. Авторы публикации указали, что Соединенные Штаты, Великобритания и Европейский союз не вводили санкционные меры против него и Freedom Holding.
Freedom Holding 20 октября 2022 года объявила о продаже своих российских активов — инвесткомпании «Фридом Финанс» и кредитной организации «Фридом Финанс». Покупателем стал замглавы инвестиционной компании Максим Повалишин. Стоимость активов оценивалась в 140 млн долларов.