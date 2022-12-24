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Премьер Орбан указал на желание Венгрии сохранить экономические отношения с Россией

Политика
Премьер Орбан указал на желание Венгрии сохранить экономические отношения с Россией

Венгрия хочет сохранить экономические отношения с Россией. Соответствующее заявление сделал глава правительства страны Виктор Орбан в беседе с газетой Magyar Nemzet.

Политик отметил, что внешнеполитическая позиция Будапешта основана на провенгерских интересах. По его словам, республика поддерживает Украину в конфликте, но при этом не хочет отказываться от связей с Россией.

«Не в наших интересах отказываться от всех экономических отношений с Россией», — сказал Орбан.

Напомним, венгерский премьер ранее сообщил, что Будапешт никогда не выступал в пользу ограничительных мер против Москвы. Однако республика не готова накладывать вето на пакеты санкций, поскольку опасается раскола европейского единства.
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