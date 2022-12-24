Журналист из Нидерландов считает, что Леонид Слуцкий мог бы стать комиком

Спортивный журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс посоветовал Леониду Слуцкому отдохнуть от футбола и заняться стендапом.
Футбольный аналитик признался, что удивлен решением российского специалиста покинуть «Рубин». Ламмерс считает Слуцкого хорошим тренером, однако советует ему немного отдохнуть от футбола. Наставник может попробовать себя в юмористическом жанре.
«Может, Леониду и его другу Артеме Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов», — цитирует голланда издание Sport24.
Напомним, Слуцкий покинул расположение казанского «Рубина» в начале декабря. Контракт между специалистом и клубом был прерван по согласию сторон.