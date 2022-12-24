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Журналист из Нидерландов считает, что Леонид Слуцкий мог бы стать комиком

Спорт
Журналист из Нидерландов считает, что Леонид Слуцкий мог бы стать комиком

Спортивный журналист нидерландского издания Gelderlander Лекс Ламмерс посоветовал Леониду Слуцкому отдохнуть от футбола и заняться стендапом.

Футбольный аналитик признался, что удивлен решением российского специалиста покинуть «Рубин». Ламмерс считает Слуцкого хорошим тренером, однако советует ему немного отдохнуть от футбола. Наставник может попробовать себя в юмористическом жанре.

«Может, Леониду и его другу Артеме Дзюбе и правда стоит отдохнуть, отойти от футбола и попробовать себя в роли стэндаперов», — цитирует голланда издание Sport24.

Напомним, Слуцкий покинул расположение казанского «Рубина» в начале декабря. Контракт между специалистом и клубом был прерван по согласию сторон.
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