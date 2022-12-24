Коротченко: «Сармат» позволит завершить формирование нового облика ядерной триады РФ

Развертывание новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» позволит России завершить формирование нового облика ядерной триады.
Таким мнением с изданием iReactor поделился военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что Россия не собирается оказывать давление на другие страны с помощью этого оружия. По его словам, плановое перевооружение российских войск проходит в рамках международных договоров.
«В рамках которых мы осуществляем развертывание и постановку на дежурство тех или иных вооружений», — объяснил он.
Коротченко отметил, что РФ уже заканчивает процесс ядерного перевооружения, а США только приступают к нему.