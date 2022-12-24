Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Коротченко: «Сармат» позволит завершить формирование нового облика ядерной триады РФ

Армия
Коротченко: «Сармат» позволит завершить формирование нового облика ядерной триады РФ

Развертывание новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» позволит России завершить формирование нового облика ядерной триады.

Таким мнением с изданием iReactor поделился военный эксперт Игорь Коротченко. Он отметил, что Россия не собирается оказывать давление на другие страны с помощью этого оружия. По его словам, плановое перевооружение российских войск проходит в рамках международных договоров.

«В рамках которых мы осуществляем развертывание и постановку на дежурство тех или иных вооружений», — объяснил он.

Коротченко отметил, что РФ уже заканчивает процесс ядерного перевооружения, а США только приступают к нему.
Сармат коротченко россия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду