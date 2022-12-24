Александр Пономаренко перед смертью жил в условиях нищеты

Музыкант, юморист и пародист Александр Пономаренко, участник дуэта «Братья Пономаренко», скончался на 56-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Стало известно, в каких условиях он жил перед смертью.
Как рассказывал в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ брат Пономаренко, у них в течение длительного времени практически не было работы, и все сбережения, накопленные к тому моменту, уходили на лечение юмориста.
«Все, что мы делали, это все на двоих. У меня нет репертуара на одного», — уточнил он.
Артист жил под чутким присмотром своей жены Анны в Ростове-на-Дону. Временами у супругов даже не хватало денег на еду.