Ростех создал модификацию снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

Отмечается, что в снаряде «Краснополь» удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. Боеприпасы калибра 152 миллиметров могут применяться для ведения огня из артиллерийских систем, в том числе самоходок «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».