Ростех создал модификацию снаряда «Краснополь» для воздушных носителей

Специалисты «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» (КБП, входит в Ростех) разработали модификацию корректируемого боеприпаса «Краснополь» для применения с воздушных носителей.
Отмечается, что в снаряде «Краснополь» удалось добиться простоты конструкции и высокой надежности. Боеприпасы калибра 152 миллиметров могут применяться для ведения огня из артиллерийских систем, в том числе самоходок «Мста-С», «Мста-СМ» и «Коалиция-СВ».
Подчеркивается, что этот артиллерийский комплекс оснащен лазерным целеуказателем. Благодаря этому можно наносить удары с высокой точностью.