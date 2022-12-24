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Норкин придумал искрометный анекдот про евреев после визита Зеленского в США

Политика
Норкин придумал искрометный анекдот про евреев после визита Зеленского в США

Ведущий телепрограммы «Место встречи» на НТВ высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его командировки в Вашингтон. Он уложил зал на лопатки искрометным анекдотом о евреях.

Журналист отметил, что украинский лидер пытался спекулировать на теме своего происхождения. Он подчеркнул, что Зеленский напоминает о еврейских корнях всякий раз после обвинений в нацизме.

Норкин традиционно сопроводил свои рассуждения юмореской. На этот раз ведущий представил шутку собственного сочинения.

«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они — евреи по папе или по маме теперь отвечают: "По президенту"», — иронично заметил Норкин, рассмешив гостей «Места встречи».

Напомним, поездка украинского президента в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.
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