Норкин придумал искрометный анекдот про евреев после визита Зеленского в США

Ведущий телепрограммы «Место встречи» на НТВ высмеял президента Украины Владимира Зеленского после его командировки в Вашингтон. Он уложил зал на лопатки искрометным анекдотом о евреях.
Журналист отметил, что украинский лидер пытался спекулировать на теме своего происхождения. Он подчеркнул, что Зеленский напоминает о еврейских корнях всякий раз после обвинений в нацизме.
Норкин традиционно сопроводил свои рассуждения юмореской. На этот раз ведущий представил шутку собственного сочинения.
«Граждане Украины, рассчитывающие на получение израильского гражданства, на вопрос, кто они — евреи по папе или по маме — теперь отвечают: "По президенту"», — иронично заметил Норкин, рассмешив гостей «Места встречи».
Напомним, поездка украинского президента в Вашингтон состоялась 21 декабря. Там он встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.