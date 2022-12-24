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Эксперты не ожидают рецессии в мировой экономике в 2023 году

Экономика
Эксперты не ожидают рецессии в мировой экономике в 2023 году

Глобальную экономику в грядущем году ждет непростая ситуация, однако о рецессии речи не идет. Об этом гласят прогнозы экспертов, которых опросил ТАСС.

Серьезного кризиса, сравнимого с Великой рецессией 2008-2009 годов, удастся избежать, уверен ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Тем не менее, ряд крупных экономик рискуют столкнуться со относительно неглубоким спадом.

Мировая рецессия может наступить, если сольются воедино и усиление геополитической напряженности, и развитие пандемии COVID-19, и другие факторы, добавил директор Института экономики РАН Михаил Головнин.

По словам главного экономиста ВЭБ.РФ Андрея Клепача, от сваливания в рецессию мир спасут Китай и Индия. Крупные экономики этих стран с высокой вероятностью продолжат расти, сказал он.
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