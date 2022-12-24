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МО Турции заявило о необходимости положить конец провокациям Греции в Эгейском море

Армия
МО Турции заявило о необходимости положить конец провокациям Греции в Эгейском море

Глава минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что НАТО должна остановить провокации со стороны Греции в Эгейском море.

По словам министра, греческая сторона чинит беззаконие. Он призвал военно-политический блок сказать «стоп» подобным действиям Афин.

«Турция выступает за превращение Эгейского и Средиземного морей в зону дружбы. Греция должна отказаться от непримиримой позиции», — сообщил Акар.

Отмечается, что Анкара требует прекратить милитаризацию греческих островов в восточной части Эгейского моря. Подчеркивается, что размещение там вооружений ВС Греции нарушает международные договоры.
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