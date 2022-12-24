Глава криптобиржи FTX освобожден под залог в 250 млн долларов

Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в краже миллиардов долларов средств клиентов, чтобы покрыть убытки его фонда Alameda Research. В ходе заседания мировой судья Габриэль Горенштейн назначил следующую дату суда над Бэнкманом-Фридом на 3 января 2023 года. Вину бывший глава криптобиржи не признал, а ранее в своих социальных сетях утверждал, что знал о рисках для биржи и ее клиентов, но не считает себя виновным.