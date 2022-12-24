Глава криптобиржи FTX освобожден под залог в 250 млн долларов

Нью-Йорк, 22 декабря. Сэм Бэнкман-Фрид, арестованный на Багамах по делу о крахе криптобиржи FTX, был освобожден под залог в 250 миллионов долларов.
Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила основателя FTX в краже миллиардов долларов средств клиентов, чтобы покрыть убытки его фонда Alameda Research. В ходе заседания мировой судья Габриэль Горенштейн назначил следующую дату суда над Бэнкманом-Фридом на 3 января 2023 года. Вину бывший глава криптобиржи не признал, а ранее в своих социальных сетях утверждал, что знал о рисках для биржи и ее клиентов, но не считает себя виновным.
Суд разрешил обвиняемому выйти под залог, который обеспечен долей в доме родителей Бэнкмана-Фрида в Пало-Альто, в штате Калифорния. Также за него поручились два человека со «значительными средствами».
По условиям залога Бэнкман-Фрид должен сдать паспорт и не покидать дом родителей. Также суд обязал обвиняемого регулярно проходить психиатрическое лечение и обследование.
Прокурор Николас Роос, ведущий дело экс-главы FTX, заявил, что Бэнкман-Фрид совершил «мошенничество грандиозных масштабов», но сейчас он не имеет возможностей к бегству.
Бывший глава обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид был задержан на Багамских островах по запросу США. Американское правительство обвиняет его в мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег. Прокуратура Багамских островов заявила, что экс-глава криптобиржи содержится под стражей в ожидании процесса экстрадиции в США. Биржа-банкрот имеет обязательств на 9 миллиардов долларов, которые Бэнкман-Фрид не может покрыть своими ресурсами.