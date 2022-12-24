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В «Укрэнерго» сообщили, что одна из электростанций страны прекратила выработку энергии

Общество
В «Укрэнерго» сообщили, что одна из электростанций страны прекратила выработку энергии

Повреждение оборудования на одной из электростанций Украины привело к тому, что она прекратила выработку энергии. Об этом сообщили в национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там отметили, что по состоянию на субботу, 24 декабря, в стране сохраняется существенный дефицит электроэнергии. На Украине работают все системы генерации, но одна из электростанций прекратила выработку из-за повреждения оборудования.

Наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области. Кроме того, серьезный дефицит энергии присутствует на юге и востоке Украины.
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