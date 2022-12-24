Вернуть доверие: США тайно помогают Эр-Рияду создать стратегию нацбезопасности

Как бы то ни было, в настоящее время уровень сотрудничества Вашингтона и Эр-Рияда переживает не лучшие времена. Обострение началось еще в самом начале правления Байдена, который приостановил поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, подвергнув критике их действия в Йемене. В ответ власти двух стран стали довольно демонстративно отворачиваться от США в сторону Европы и Азии. В частности, во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Эр-Рияд стороны подписали сделки на десятки миллиардов долларов, что западные СМИ расценили как сигнал для администрации Байдена.