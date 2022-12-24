Вернуть доверие: США тайно помогают Эр-Рияду создать стратегию нацбезопасности

Администрация Байдена на фоне охлаждения отношений с Саудовской Аравией пытается восстановить связи, оказывая консультативную поддержку.
Несмотря на политические противоречия между Вашингтоном и Эр-Риядом, военные из США негласно помогают саудовским коллегам в формировании долгосрочной стратегии национальной безопасности. Об этом сообщает Al-Monitor со ссылкой на главу Центрального командования ВС США Майкла Эрика Куриллу.
По его словам, Саудовская Аравия впервые намеревается опубликовать соответствующий документ в следующем году, причем военное руководство королевства «очень заинтересовано» в стратегическом сотрудничестве с американскими партнерами. В связи с этим специалисты по стратегическому планированию из США якобы регулярно ездят в королевство, предлагая свои соображения в данной сфере.
Курилла сообщил, что Эр-Рияд в своем видении обобщает все аспекты национальной и региональной безопасности. Тем самым Саудовская Аравия делает «критический шаг» в области военных реформ. В частности, речь идет о программе модернизации военно-морского флота, которая стартовала по указанию наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда.
По данным Al-Monitor, сейчас Курилла продвигает идею формирования двух новых экспериментальных объединений: 99-й оперативной группы ВВС и 39-й оперативной группы сухопутных войск. Их задача — продемонстрировать ближневосточному руководству высокий потенциал беспилотной техники и искусственного интеллекта.
Как сообщается, Курилла уже обсудил эти планы, а также вопросы противодействия угрозе со стороны подобных систем, с главой ВС Саудовской Аравии Файядом бин Хамедом Аль Рувайли. Что характерно, последняя проблема перед Эр-Риядом стоит довольно остро: системы противовоздушной обороны королевства зачастую не справлялись с налетами дешевых барражирующих боеприпасов йеменских повстанцев хуситов.
Администрация президента США Джо Байдена, предлагая богатый опыт своей военной машины в сфере стратегического планирования, тем самым пытается восстановить отношения с саудовским руководством. При этом Белый дом публично заявлял о пересмотре связей с Эр-Риядом: так в Вашингтоне отреагировали на решение властей королевства сократить добычу нефти в рамках ОПЕК+, в то время как власти США настойчиво просили наращивания объемов.
Примечательно, что даже этот инцидент относительно слабо отразился на совместных военных учениях и тренировках ВС двух государств. Кроме того, по сообщению Al-Monitor, руководство Центрального командования США без лишней огласки подталкивает некоторые страны ближневосточного региона к созданию неформальной региональной оборонной коалиции. Она, как ожидается, поможет потенциальным противникам Ирана лучше защищаться от его ракетных атак, одновременно делая их менее зависимыми от военного присутствия США в регионе.
Как бы то ни было, в настоящее время уровень сотрудничества Вашингтона и Эр-Рияда переживает не лучшие времена. Обострение началось еще в самом начале правления Байдена, который приостановил поставки оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, подвергнув критике их действия в Йемене. В ответ власти двух стран стали довольно демонстративно отворачиваться от США в сторону Европы и Азии. В частности, во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Эр-Рияд стороны подписали сделки на десятки миллиардов долларов, что западные СМИ расценили как сигнал для администрации Байдена.