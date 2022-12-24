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Украинская армия подвергла артиллерийскому обстрелу Макеевку в ДНР

Армия
Украинская армия подвергла артиллерийскому обстрелу Макеевку в ДНР

Украинские войска в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Макеевке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении СЦКК.

Отмечается, что обстрел со стороны подразделений ВСУ был зафиксирован в 12:52. По имеющейся информации, украинские силовики вели огонь по Макеевке со своих позиций в населенном пункте Орловка.

«Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров», — сказано в сообщении.

Ранее в Народной милиции ДНР заявили об уничтожении за прошедшие сутки более 50 военнослужащих украинской армии.
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