Украинская армия подвергла артиллерийскому обстрелу Макеевку в ДНР

Украинские войска в очередной раз нанесли артиллерийские удары по Макеевке в Донецкой Народной Республике, говорится в сообщении СЦКК.
Отмечается, что обстрел со стороны подразделений ВСУ был зафиксирован в 12:52. По имеющейся информации, украинские силовики вели огонь по Макеевке со своих позиций в населенном пункте Орловка.
«Выпущено пять снарядов калибра 155 миллиметров», — сказано в сообщении.
Ранее в Народной милиции ДНР заявили об уничтожении за прошедшие сутки более 50 военнослужащих украинской армии.