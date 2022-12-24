Защитник «Уракана» Лукас Меролья может перейти в «Краснодар» на правах аренды

Игроком обороны активно интересуется «Краснодар». Южане готовы взять 27-летнего футболиста в аренду с обязательным правом выкупа, сообщает издание «Чемпионат». Меролья выступил в 28 матчах чемпионата Аргентины в составе «Уракана». Всего на счету футболиста одна результативная передача.