Защитник «Уракана» Лукас Меролья может перейти в «Краснодар» на правах аренды

Капитан аргентинского «Уракана» Лукас Меролья может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Игроком обороны активно интересуется «Краснодар». Южане готовы взять 27-летнего футболиста в аренду с обязательным правом выкупа, сообщает издание «Чемпионат». Меролья выступил в 28 матчах чемпионата Аргентины в составе «Уракана». Всего на счету футболиста одна результативная передача.
Ранее стало известно, что бывший нападающий турецкой «Аданы Демирспор» Артем Дзюба может продолжить карьеру в Италии. В услугах экс-капитана петербургского «Зенита» заинтересована «Венеция».