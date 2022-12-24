Премьер Венгрии Орбан: мир на Украине полностью зависит от США

Окончание российской спецоперации на Украине полностью зависит от действий Белого дома. Об этом сказал глава венгерского кабмина Виктор Орбан.
По мнению политика, украинская армия сможет противостоять Вооруженным силам России до тех пор, пока киевский режим спонсируется Вашингтоном. Соответствующее заявление он сделал в ходе беседы с корреспондентом «Мадьяр немзет».
«Если американцы захотят мира (на Украине. — Прим. ред.), то мир будет», — подытожил Орбан.
Напомним, что недавно президент Украины совершил рабочий визит в Вашингтон. После этого Белый дом выделил Киеву новый пакет помощи в размере около двух миллиардов долларов.