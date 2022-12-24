Студента ударили ножом в шею в ходе конфликта на улице Руставели в Петербурге

Двое студентов решили выяснить отношения на улице Руставели в Петербурге. В ходе конфликта один из молодых людей выхватил нож и ранил сокурсника в шею, сообщает телеканал 78 со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ссора между юношами произошла на втором этаже корпуса петербургского учебного заведения. Прибывшие на место происшествия врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. В больнице медики диагностировали у второкурсника колото-резаную непроникающую рану левой околоушно-жевательной области с повреждением левой околоушной слюнной железы. Состояние студента оценивается как средней степени тяжести.
Вооруженного ножом дебошира задержали и поместили в изолятор. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении хулигана.