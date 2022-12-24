Убивший в центре Парижа троих человек француз оказался расистом

По их данным, стрелявший француз заявил о мотивах своих действий через несколько минут после своего задержания. Полицейские обнаружили у злоумышленника карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М. Согласно информации на бейдже, в руках стражей порядка оказался мужчина 1953 года рождения, который проживает недалеко от места преступления. Задержанный француз подтвердил сведения из документа.