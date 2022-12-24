Убивший в центре Парижа троих человек француз оказался расистом

Гражданин Франции, устроивший стрельбу в 10-м округе Парижа, заявил, что его поступок можно объяснить «расизмом». Высказывание 69-летнего подозреваемого процитировало издание Journal du Dimanche со ссылкой на компетентные источники.
По их данным, стрелявший француз заявил о мотивах своих действий через несколько минут после своего задержания. Полицейские обнаружили у злоумышленника карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог (SNCF) на имя Уильяма М. Согласно информации на бейдже, в руках стражей порядка оказался мужчина 1953 года рождения, который проживает недалеко от места преступления. Задержанный француз подтвердил сведения из документа.
Напомним, что вооруженный полуавтоматическим пистолетом Colt 45 пожилой гражданин открыл огонь на парижской улице недалеко от культурного центра курдов. В результате его преступных действий три человека были убиты, двое получили критические ранения, еще двое попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.