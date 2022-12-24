Лавров обвинил Запад в использовании прессы для манипуляции людьми по украинской теме

Лидеры западного мира активно и умело используют средства массовой информации для того, чтобы убедить свое население в необходимости помогать Киеву в ходе спецоперации ВС РФ. Такое мнение высказал глава российского МИД Сергей Лавров.
С соответствующим заявлением дипломат выступил в эфире «Россия-24». По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такие методы манипуляции собственным народом с привлечением прессы в основном используются в Париже, Берлине и Вашингтоне. Особенно это заметно в действиях команды главы Белого дома Джо Байдена, подчеркнул министр.
«Это видно на примере администрации Байдена, где практически вся линейка и электронных СМИ, телевидения, и печатных изданий выстроена на мобилизацию общественного мнения в поддержку того, что США делают на Украине», — сказал Лавров.
Ранее стало известно, что американские конгрессмены одобрили выделение Украине нового пакета помощи в размере около двух миллиардов долларов.