Лавров обвинил Запад в использовании прессы для манипуляции людьми по украинской теме

С соответствующим заявлением дипломат выступил в эфире «Россия-24». По словам руководителя внешнеполитического ведомства, такие методы манипуляции собственным народом с привлечением прессы в основном используются в Париже, Берлине и Вашингтоне. Особенно это заметно в действиях команды главы Белого дома Джо Байдена, подчеркнул министр.